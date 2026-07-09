Погранслужба КНБ пресекла незаконный вывоз наличности на 636 млн тенге

Пограничная служба КНБ Казахстана пресекла 38 попыток незаконного вывоза незадекларированных денежных средств через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazinform.

По данным ведомства, с 30 июня по 7 июля в пунктах пропуска выявлены факты перемещения незадекларированной наличности на общую сумму свыше 636 млн тенге.

Один из крупнейших случаев зафиксирован на автомобильном пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области. Во время проверки багажа у иностранного гражданина обнаружили 350 тысяч долларов США (170 037 000 тенге), которые не были задекларированы.

Материалы по всем выявленным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуального решения.

В Пограничной службе КНБ напомнили, что законодательством Казахстана запрещен вывоз за пределы страны наличных денежных средств в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, без соблюдения установленных требований.

Ранее 360 тысяч пачек сигарет пытались провезти через границу в Жамбылской области.