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    Погранслужба КНБ пресекла незаконный вывоз наличности на 636 млн тенге

    Пограничная служба КНБ Казахстана пресекла 38 попыток незаконного вывоза незадекларированных денежных средств через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazinform.

    пункт пропуска
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    По данным ведомства, с 30 июня по 7 июля в пунктах пропуска выявлены факты перемещения незадекларированной наличности на общую сумму свыше 636 млн тенге.

    Один из крупнейших случаев зафиксирован на автомобильном пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области. Во время проверки багажа у иностранного гражданина обнаружили 350 тысяч долларов США (170 037 000 тенге), которые не были задекларированы.

    Материалы по всем выявленным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуального решения.

    В Пограничной службе КНБ напомнили, что законодательством Казахстана запрещен вывоз за пределы страны наличных денежных средств в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, без соблюдения установленных требований.

    Ранее 360 тысяч пачек сигарет пытались провезти через границу в Жамбылской области.

    Валюта Таможня Контрабанда КНБ Пограничники
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор