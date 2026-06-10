360 тысяч пачек сигарет пытались провезти через границу в Жамбылской области

8 июня 2026 года в автомобильном пункте пропуска «Карасу» Жамбылской области Пограничной службой КНБ РК пресечен ввоз крупной партии сигарет, передает Kazinform со ссылкой на Погранслужбу КНБ.

Табачные изделия в количестве 360 тысяч пачек пытались ввезти в Казахстан путем сокрытия в замаскированных тайниках грузового транспорта.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых сигарет составляет более 180 млн тенге.

Задержанный товар передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

С начала года Пограничной службой КНБ пресечено 93 факта незаконного провоза табачных изделий на 386 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что КНБ пресек вывоз крупной партии валюты из Казахстана в Россию и другие страны.