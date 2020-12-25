Пограничная служба КНБ почтила память погибших в авиакатастрофе военнослужащих в 2012 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестанской области на месте крушения пограничного самолета АН-72, а также во всех территориальных подразделениях ПС КНБ прошел митинг памяти по военнослужащим, погибшим в авиакатастрофе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.

По инициативе военнослужащих департамента ПС КНБ по Туркестанской области на месте крушения установлена мемориальная доска.

Коллеги и близкие почтили память ушедших товарищей, провели церемонию возложения цветов, а представители духовенства – религиозные обряды.

25 декабря 2012 года для всей страны стал траурным днем. В этот зимний вечер под Шымкентом крушение потерпел военный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК, следовавший по маршруту из столицы на юг республики.

Произошедшая вблизи населенного пункта Тассай Сайрамского района авиакатастрофа унесла 27 человеческих жизней. Это трагическое событие стало самым крупным в истории Независимого Казахстана.