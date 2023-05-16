Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью водитель Lada врезался в припаркованную машину и пытался скрыться с места происшествия. Его после непродолжительной погони поймали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков сообщил, что ДТП произошло на пересечении улиц Халиуллина и Талгарского тракта. За рулем авто находился 22-летний мужчина, едва стоявший на ногах.

Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение. Кроме того, установлено множество нарушений, допущенных фигурантом:

- управление ТС в состоянии алкогольного состояния (ст. 608 КоАП РК);

- оставление места ДТП (ст. 611 КоАП РК);

- использование подложного госномера (ст. 590 КоАП РК);

- неподчинение сотрудникам полиции (ст. 613 КоАП РК);

- выезд на полосу встречного движения (ст. 596 КоАП РК);

- создание аварийной ситуации (ст. 606 КоАП РК);

- проезд перекрестка на красный сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК);

- нарушение требований знаков разметки (ст. 601 КоАП РК);

- не пристегнутый ремень безопасности (ст. 593 КоАП РК);

- нарушение технического состояния автомашины (ст. 590 КоАП РК).

«Материалы производства по факту управления машиной в состоянии опьянения для принятия решения направлены в суд. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку», - отметил Ильяс Омирсериков.