Погоня за популярностью обернулась наказанием для автохулиганов в Алматы

В Алматы полицейские привлекли к ответственности водителей, которые демонстративно нарушали правила дорожного движения ради контента в соцсетях. Речь идет об агрессивном вождении, превышении скорости, опасных маневрах, дрифте и «шашках», передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

По данным полиции, нарушители нередко сами публикуют видео своих действий, что помогает оперативно устанавливать их личности. Только за последние дни в ходе мониторинга соцсетей выявлено пять автохулиганов — все они привлечены к административной ответственности.

В ДП Алматы отметили, что мониторинг интернет-пространства ведется на постоянной основе, а любые факты опасного вождения получают правовую оценку.

В полиции подчеркнули, что городские улицы не предназначены для гонок и съемок экстремального контента.

Ранее сообщалось, что 28 автомобилей эвакуировали за несколько часов в Алматы.