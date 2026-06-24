28 автомобилей эвакуировали за несколько часов в Алматы

Мероприятие с привлечением специальной техники прошли в Алмалинском районе города.

По данным департамента полиции мегаполиса, системная работа направлена на разгрузку центральных улиц и обеспечение безопасности дорожного движения.

— Накануне отработка прошла в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Уже в первые часы пресечено порядка 50 правонарушений. 28 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

В полиции напомнили, что нарушение правил парковки не является мелочью, так как оно приводит к пробкам, увеличивает риск ДТП и создает угрозу безопасности. Правоохранители призвали автовладельцев соблюдать правила и не оставлять транспортные средства в неположенных местах, добавив, что контроль в этом направлении будет только усиливаться.

Напомним, скоро платные парковки в Алматы могут стать бесплатными для жителей домов поблизости.