28 автомобилей эвакуировали за несколько часов в Алматы
В центре Алматы полиция провела очередную отработку по пресечению нарушений правил парковки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятие с привлечением специальной техники прошли в Алмалинском районе города.
По данным департамента полиции мегаполиса, системная работа направлена на разгрузку центральных улиц и обеспечение безопасности дорожного движения.
— Накануне отработка прошла в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Уже в первые часы пресечено порядка 50 правонарушений. 28 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку, — сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции напомнили, что нарушение правил парковки не является мелочью, так как оно приводит к пробкам, увеличивает риск ДТП и создает угрозу безопасности. Правоохранители призвали автовладельцев соблюдать правила и не оставлять транспортные средства в неположенных местах, добавив, что контроль в этом направлении будет только усиливаться.
Напомним, скоро платные парковки в Алматы могут стать бесплатными для жителей домов поблизости.