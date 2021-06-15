Погоня за лихачом попала на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Погоня полицейских за лихачом попала на видео в Алматы. Водитель задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в соцсетях.

«Экшн на Рыскулова: водитель « Камри « скрывался от полицейских, но в итоге у него отлетело колесо, и его зажали три экипажа патрульных», - говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции уточнили, что случай произошел в ночь на 14 июня в Алатауском районе Алматы.

«Экипажем патрульной полиции была замечена автомашина марки Toyota Camry, которая не подчинилась требованию об остановке. Водитель пытался скрыться, однако машина была блокирована. За рулем находился гражданин А. 1966 года рождения, житель того же района. Он был привлечен к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях по части 1 статьи 606 «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» и части 2 статьи 595 «Нарушение правил маневрирования», - сообщили в ДП.



