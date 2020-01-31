Поголовье скота увеличилось в Алгинском районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Отчетные встречи акимов различных уровней с населением начались в Актюбинской области. Так, в Алгинском районе в результате эффективного использования госпрограмм увеличилось поголовье скота. Об этом рассказал аким района на отчетной встрече сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам акима Алгинского района Мамыргали Аккагазова, в 2019 году в экономику района было привлечено 10,5 млрд тенге инвестиций. Объем произведенной продукции в сфере сельского хозяйства составил 28,6 млрд тенге. В результате эффективного использования государственных программ значительно увеличилось поголовье скота.

«В рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2018-2021 годы» было приобретено 8486 голов крупного рогатого скота, которые были переданы якорным хозяйствам района. По программе «Сыбага» 5 крестьянских хозяйств получили 270 млн тенге и закупили 424 головы КРС, 6 хозяйств закупили 3417 голов мелкого рогатого скота.

ТОО «Актеп» занимается экспортом говядины, так в 2019 году ТОО экспортировало 3,7 тысяч тонн говядины в Россию, Иран, Китай, Азербайджан, Узбекистан, а крестьянское хозяйство «Реймкул» экспортирует 12,7 тонн баранины в Российскую Федерацию», - сказал М.Аккагазов.

В целом, алгинскими предпринимателями произведено продукции на сумму 28,9 млрд. тенге .В очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано почти 13700 жителей района. В соответствии с генеральным планом г. Алга и сельских округов в 2019 году было выделено 410 земельных участков, построено 33,5 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году на строительство 60-квартирного дома из бюджета предусмотрено 446,8 млн тенге дополнительных средств. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» на средства республиканского бюджета приобретены 5 квартир для малообеспеченных и многодетных семей.

В ходе встречи жители района попросили акима области Ондасына Уразалина, присутствовавшего на отчете, оказать содействие в решении нескольких актуальных проблем - это вопросы водоснабжения, газификации сел Амангельды, Тамды, завершения строительства детского сада в селе Ушкудук, выделения пастбищных земель.

«В ходе рабочего визита в Актюбинскую область Глава государства дал ряд поручений по социально-экономическому развитию региона, необходимо усилить работу по их реализации и устранению имеющихся недостатков», - подчеркнул Ондасын Уразалин.Подводя итоги совещания, глава региона поручил акиму района принять меры по обеспечению населенных пунктов дорогами, газом, питьевой водой, строительству социальных объектов, обеспечению выполнения всех социально-экономических показателей, запланированных на 2020 год.