Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируют открыть шесть племенных репродукторов и четыре новых животноводческих комплекса. Это позволит наращивать производство мяса и молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии отрасли животноводства доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

По информации главы ведомства, в регионе за 4 месяца произведено 94,4 тыс. тонн молока, 26,3 тыс. тонн мяса, около 221 млн штук яиц.

Аскар Санаубаров отметил, что в фермерских хозяйствах растёт количество скота, в том числе племенного. Этому способствует господдержка через Агрокредитную корпорацию. В этом году уже приобретено 1742 головы КРС и 2316 лошадей.

«Продолжается работа по увеличению удельного веса племенного поголовья путём породного преобразования, стимулирования селекции. До 2026 года в отрасли животноводства планируется реализация 43 инвестиционных проектов с созданием 1350 рабочих мест. В этом году идёт реализация десяти: создадут шесть племенных репродукторов и четыре животноводческих комплекса. Кроме того, проекты сельского хозяйства будут финансироваться через социально-предпринимательскую корпорацию – по такому механизму запланировано строительство двух товарно-молочных ферм», – сказал Аскар Санаубаров.

Он также рассказал о предстоящей заготовке кормов для скота. Необходимо обеспечить потребность в 1,9 млн тонн сена. Кроме того, в области увеличили посевы кормовых культур.