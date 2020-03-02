Поголовье овец каракульской породы сократилось на треть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о развитии каракулевого овцеводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом изменений коньюктуры рынка верхней одежды спрос на каракуль в последние годы снижается. Поэтому, все каракулеводческие хозяйства переориентировались на производство мяса, поскольку имеется большой спрос на ягнятину как на внутреннем, так и внешних рынках», - сообщил Сапархан Омаров в ответ на депутатский запрос .

В связи с этим, по его словам, по республике наблюдается снижение поголовья овец каракульской породы.

«В частности, в Мангистауской области поголовье овец каракульской породы по сравнению с 2015 годом снизилось на 33% и составило 9 188 голов. Разведением овец каракульской породы в Мангистауской области занимаются 4 хозяйства, такие как ТОО «Сенек», ТОО «Қарағантүбек», КХ «Аққұдық» и КХ «Нәр». В настоящее время в соответствии с действующими натуральными нормами каракуль используется при изготовлении головных уборов и воротников верхней одежды полковников и высшего начальствующего состава структур министерств обороны и внутренних дел», - отметил министр.

Он привел статистические данные.

«В 2017–2019 годах затраты на закуп изделий из каракуля для подразделений Министерства внутренних дел составили 28,5 млн тенге, подразделений Министерства обороны составили 20,5 млн тенге. В свою очередь, включение требований о наличии местного содержания в государственных закупках позволит создать спрос на продукцию каракуля на внутреннем рынке и в целом будет способствовать развитию овцеводческих хозяйств. В целом работа в рамках действующих мер государственной поддержки по развитию данной отрасли продолжается», - заключил С. Омаров.