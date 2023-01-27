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Погоду без осадков прогнозируют 27 января в Казахстане

27 Января 2023, 00:01
Погоду без осадков прогнозируют 27 января в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на северные регионы РК будет оказывать влияние ложбина Северного циклона с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью, усиление ветра, на западе, севере и юге страны - туман.

Ночью на севере и востоке Алматинской области, на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз до 25 градусов.


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