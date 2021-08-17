-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:03
-
вчера 20:56
-
Погоду без осадков прогнозируют 17 августа в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке – град, пыльная буря, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Кахгидромет», днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, местами – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром ожидается туман.
Днем на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 18 м/с.
В горных районах Жамбылской области ночью ожидается гроза, град, местами – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза.
В Туркестанской, днем в Кызылординской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Грозы, ветер, опасность пожаров: штормовые предупреждения в восьми областях Казахстана
- Град обрушился на Алматы
- Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
- Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
- Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана