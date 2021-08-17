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Погоду без осадков прогнозируют 17 августа в Казахстане

17 Августа 2021 00:07
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Погоду без осадков прогнозируют 17 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке – град, пыльная буря, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Кахгидромет», днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, местами – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается гроза, град, местами – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза.

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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