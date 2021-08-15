Погоду без осадков прогнозируют 15 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах сильные дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на юго-востоке - град, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 18-23 м/с.

В Жамбылской области местами - гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами - туман, в Карагандинской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.