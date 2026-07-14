Погодные аномалии влияют на мировые цены на кофе, какао и чай — ООН

Засухи, наводнения и болезни растений в странах-производителях все чаще приводят к резким колебаниям мировых цен на кофе, какао и чай. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Авторы исследования отмечают, что главной причиной резких скачков цен на эти популярные товары остаются погодные аномалии — засухи, заморозки и проливные дожди. Они призывают укреплять сельскохозяйственное производство, повышать прозрачность рынков и добиваться более справедливого распределения доходов по всей цепочке создания стоимости. Это позволит сделать рынки более устойчивыми и лучше защитить источники дохода миллионов фермеров.

Спрос и предложение

Согласно докладу, более 90 процентов краткосрочных колебаний цен объясняются изменениями спроса и предложения. Вместе с тем важную роль играют и ожидания участников рынка относительно будущей ситуации. Иногда именно они подталкивают цены вверх или вниз еще до того, как реальные изменения в производстве или потреблении становятся очевидными.

Старший экономист отдела рынков и торговли ФАО и один из авторов доклада Эль-Мамун Амрук отмечает, что на динамику цен влияет целый ряд факторов.

— По данным доклада, это прежде всего погодные явления, распространение вредителей и болезней, проблемы в логистике, а также изменения цен на энергоносители. Например, в последние пару лет погодные условия повлияли на производство кофе. В ключевых регионах его выращивания наблюдалась засуха, что привело к сокращению предложения и, как следствие, резкому росту мировых цен на кофе, — говорит он.

Концентрация производства

Как отмечается в исследовании, динамика цен определяется не только погодой, но и особенностями организации самих рынков. Производство кофе, какао и чая сосредоточено в сравнительно небольшом числе стран с низким и средним уровнем дохода и в основном осуществляется мелкими фермерами. При этом большая часть урожая экспортируется в необработанном виде в более богатые страны, где продукция перерабатывается и поступает в продажу.

Авторы доклада напоминают, что почти половину мирового производства кофе обеспечивают Бразилия и Вьетнам, а около 65 процентов мирового экспорта приходится на пять стран — Бразилию, Вьетнам, Колумбию, Уганду и Индонезию.

Производство какао сконцентрировано еще сильнее: более двух третей мирового объема поставляют Кот-д’Ивуар и Гана. Более половины мирового чая производится в Китае.

Из-за такой высокой концентрации даже локальные проблемы в нескольких странах способны вызвать заметные колебания мировых цен. Если в одном из ключевых регионов урожай оказывается под угрозой, последствия быстро ощущаются далеко за его пределами.

Зависимость от транспортных расходов

В то же время спрос на кофе, какао и чай распределен гораздо шире и продолжает расти, особенно в странах с формирующейся экономикой. Значительные расстояния между производителями и потребителями делают рынки более зависимыми от транспортных расходов и логистических сбоев, усиливая последствия глобальных потрясений.

Ценовые скачки

Исследование также показало, что последствия ценовых скачков по-разному ощущаются на различных этапах цепочки поставок. Производители обычно сталкиваются с ними напрямую, тогда как для конечных потребителей изменения цен зачастую оказываются менее заметными.

Поскольку кофе, какао и чай являются источником дохода для миллионов фермерских семей, резкие изменения цен напрямую отражаются на уровне доходов населения, масштабах бедности, продовольственной безопасности и государственных бюджетах, особенно в странах, где экспорт этих культур играет важную роль в экономике.

По словам Эль-Мамуна Амрука, понимание причин ценовых колебаний необходимо для разработки эффективной государственной политики, которая позволит сделать отрасль более устойчивой и сохранить источники дохода миллионов фермеров.

— Эти ценовые колебания оказывают существенное влияние на тех, кто производит эти товары, прежде всего на мелких фермеров. На их долю приходится более 60 процентов мирового производства этих культур, главным образом кофе и чая. Поэтому понимание причин ценовых колебаний и их последствий имеет решающее значение для разработки политики, которая позволит повысить эффективность сектора и тем самым обеспечить устойчивые источники средств к существованию миллионов фермеров, — отмечает он.

Рекомендации

В докладе содержится призыв к согласованным действиям для устранения структурных проблем, делающих рынок уязвимым перед внешними потрясениями.

В первую очередь авторы рекомендуют инвестировать в более устойчивые к изменению климата методы ведения сельского хозяйства, совершенствовать борьбу с вредителями и болезнями растений, а также развивать инструменты управления рисками, которые помогут стабилизировать производство и доходы фермеров.

Не менее важно повысить прозрачность рынков. Более полная информация о состоянии посевов, объемах производства, запасах продукции и торговых потоках позволит снизить неопределенность и сделать ценообразование более предсказуемым.

По словам Эль-Мамуна Амрука, это поможет фермерам принимать более взвешенные решения еще на этапе планирования производства.

— Особенно важно предоставлять данные об уровне запасов, — уточняет эксперт. — Это имеет решающее значение для мелких фермеров и производителей, чтобы они могли правильно распределять свои ограниченные ресурсы.

Кроме того, в ФАО считают необходимым добиваться более справедливого распределения доходов вдоль всей цепочки создания стоимости. Если производители смогут не только выращивать сырье, но и заниматься его переработкой, сертификацией и продвижением собственной продукции, их доходы вырастут, а развитие отрасли станет более устойчивым и инклюзивным.

Авторы предупреждают, что без таких изменений мировые рынки кофе, какао и чая останутся уязвимыми перед новыми потрясениями. А это будет и дальше угрожать благополучию миллионов фермеров, продовольственной безопасности и экономической стабильности стран-производителей.

Ранее сообщалось, что Земля пережила второй самый жаркий июнь в истории.