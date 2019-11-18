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вчера 12:50
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Погода в Казахстане на 19-21 ноября: ожидаются 30-градусные морозы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тридцатиградусные морозы установятся в ближайшие три дня на большей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«В арктической воздушной массе над Карским морем сформировался антициклон, который начинает смещаться в юго-западном направлении и 21 ноября достигнет центральных районов Европейской территории России. По восточной периферии антициклона через Западную Сибирь на Казахстан будет поступать очень холодный воздух с арктических морей, что вызовет резкое и значительное похолодание в большинстве районов республики», - отмечают синоптики.
Так, в северных, центральных и восточных областях предполагается понижение температуры воздуха до 28…33°мороза, а также местами снег, метель, сильный северный ветер. Местами снег, гололёд, туман ожидаются и в западных, южных и юго-восточных областях. Здесь также похолодает, ночью до минус 7…15°С, на крайнем юге до минус 3…8°С.
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