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Погода без осадков с ночными морозами ожидается в Казахстане

30 Сентября 2019 12:30
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Погода без осадков с ночными морозами ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погода без осадков с ночными морозами ожидается в Казахстане с 1 по 3 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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« Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал прекращение осадков и похолодание в большинстве областей республики. П о мере перемещения антициклона на северо-восток на юг Западной Сибири температура воздуха будет повышаться и станет близкой к средним многолетним значениям «, - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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