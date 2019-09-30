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Погода без осадков с ночными морозами ожидается в Казахстане
30 Сентября 2019 12:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погода без осадков с ночными морозами ожидается в Казахстане с 1 по 3 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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« Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал прекращение осадков и похолодание в большинстве областей республики. П о мере перемещения антициклона на северо-восток на юг Западной Сибири температура воздуха будет повышаться и станет близкой к средним многолетним значениям «, - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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