Погода без осадков ожидается в Казахстане 29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи, с чем на юге, западе и на северо-западе ожидается преимущественно погода без осадков, на восток и центр РК будет оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты вызовут снег, передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, ночью усиление ветра местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Атырауской ночью и утром Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.