-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:55
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:07
-
-
Погода без осадков ожидается в Казахстане 29 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи, с чем на юге, западе и на северо-западе ожидается преимущественно погода без осадков, на восток и центр РК будет оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты вызовут снег, передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются метель, ночью усиление ветра местами 15-20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра местами 15-20 м/с.
В Атырауской ночью и утром Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.
- Из-за непогоды ограничено движение на 50 участках автодорог Казахстана
- Еще в двух областях объявлено штормовое предупреждение
- Ночью в столице сохраняются снег и низовая метель
- Метель в Актюбинской области: за сутки эвакуировано 148 человек
- В каких регионах Казахстана объявлены штормовые предупреждения
- Закрыты трассы из Нур-Султана во всех направлениях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана