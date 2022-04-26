Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 26 апреля
По информации РГП «Казгидромет», остальная часть РК будет находиться под влиянием антициклона, что поспособствует погоде без осадков и повышению температуры воздуха. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах - гроза, шквал.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с и более.
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В горных районах Жамбылской области - гроза, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области - туман, днем на севере области - усиление ветра 15 м/с.
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на востоке Северо-Казахстанской области - усиление ветра 15-20 м/с. На востоке Атырауской, ночью на западе, востоке Карагандинской областей ожидается туман.