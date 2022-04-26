Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 26 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ложбиной уходящего циклона и связанными с ней атмосферными фронтами на востоке, юге, юго-востоке ожидаются дожди, на востоке Алматинской области - сильные осадки. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», остальная часть РК будет находиться под влиянием антициклона, что поспособствует погоде без осадков и повышению температуры воздуха. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах - гроза, шквал.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с и более.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В горных районах Жамбылской области - гроза, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области - туман, днем на севере области - усиление ветра 15 м/с.

На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области - усиление ветра 15-20 м/с. На востоке Атырауской, ночью на западе, востоке Карагандинской областей ожидается туман.