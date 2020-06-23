Погода без осадков ожидается 23 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на северные и южные области страны – местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории ожидается погода без осадков. По республике местами сохраняется усиление ветра, на востоке – туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Жамбылской области сохраняется, в Алматинской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.







