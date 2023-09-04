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    16:51, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погибший в Таиланде 18-летний казахстанец являлся блогером

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    Photo: thephuketnews.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Погибшего в Таиланде казахстанца опознали его родители. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Сегодня родители опознали своего сына, и в ближайшее время его тело будет доставлено в Казахстан», - сообщил Айбек Смадияров.

    Как выяснилось, погибший являлся блогером и с 15 лет путешествовал по миру. Ему было 18 лет, он уже на протяжении нескольких месяцев находился в Таиланде, он там работал.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что 1 сентября консулу Казахстана в Таиланде поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и, возможно, он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.

    Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали гибель казахстанца в Таиланде.


    Теги:
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