Погибший в Таиланде 18-летний казахстанец являлся блогером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Погибшего в Таиланде казахстанца опознали его родители. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня родители опознали своего сына, и в ближайшее время его тело будет доставлено в Казахстан», - сообщил Айбек Смадияров.

Как выяснилось, погибший являлся блогером и с 15 лет путешествовал по миру. Ему было 18 лет, он уже на протяжении нескольких месяцев находился в Таиланде, он там работал.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что 1 сентября консулу Казахстана в Таиланде поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и, возможно, он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали гибель казахстанца в Таиланде.