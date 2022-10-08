Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Погибшим в ходе репрессий корейцам открыли мемориал в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
8 Октября 2022, 14:47
Погибшим в ходе репрессий корейцам открыли мемориал в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мемориал погибшим в ходе репрессий 1937 года корейцам открыли сегодня в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы.

Памятные плиты на старом кладбище в районе КСК установила корейская община Костанайской области в рамках 85-летия депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан.

«Насильственное переселение завершилось массовыми смертями из-за холода, антисанитарии и общего истощения, - сказала председатель этнокультурного объединения Ульяна Ким. – По приезду люди хоронили здесь своих близких, не сумевших пережить тяготы депортации. Мы – потомки репрессированных корейцев – должны помнить через что они прошли, и что благодаря казахскому народу, их поддержке и помощи, они смогли наладить свою жизнь, включиться в работу и внести свой вклад в развитие Казахстана».

Ульяна Ким отмечает, что этнокультурное объединение пыталось восстановить все имена похороненных на этом кладбище корейцев. Но, к сожалению, сделать это не удалось, потому как после 50 лет архивы уничтожаются.

photo


Очистить кладбище, закрытое в 1965 году, и установить мемориал, активисты решили еще два года назад. За это время была проделана огромная работа по очистке территории, ее огораживанию, изготовлению самих плит и облагораживанию места установки. Теперь мемориал открыт.

Участие в мероприятии приняли не только члены корейской общины, но и представители других этнокультурных объединений, а также активисты молодежной организации «Ассамблея жастары».

photo


Костанайская область   История Казахстана   АНК   Репрессии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай