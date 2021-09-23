Погибших на службе алматинских полицейских проводили в последний путь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошли похороны полицейских Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последний путь стражей порядка проводили родные, коллеги, друзья. Оба участковых инспектора по службе характеризовались только с положительной стороны. Местные жители всегда ценили их профессионализм, отзывчивость, добросовестность и чуткость.

«Дархан Сулеев в нашем подразделении прослужил недолго. Он был назначен участковым инспектором после окончания магистратуры Алматинской Академии МВД. Ранее служил оперуполномоченным. Дархан интересовался каждой службой системы ОВД изнутри, поэтому решил посвятить себя работе с населением. У капитана Байгазиева отлично получалось коммуницировать с людьми, в том числе и посредством социальных сетей. В адрес департамента граждане часто обращались с положительными отзывами о работе Нурбола и благодарностями. Его образцовую службу мы всегда ставим в пример, особенно молодому поколению», – отметил начальник отдела полиции УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, майор полиции Сулеев Дархан Даулбаевич, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. За годы службы в ОВД имел 6 поощрений, в том числе награжден медалью 3-степени «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», а также нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл». Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, капитан полиции Байгазиев Нурбол Назарбаевич, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. За годы службы имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками «Үздік құтқарушы жауынгер» и «Қазақстан полициясына 25 жыл». Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд прокомментировал данный инцидент.