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Погибших и пострадавших казахстанцев в Турции нет - последние данные МИД РК

7 Февраля 2023, 17:07
Погибших и пострадавших казахстанцев в Турции нет - последние данные МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погибших и пострадавших граждан Казахстана в результате землетрясения в Турции нет. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Одновременно, как он отметил, следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию.

Казахстанские спасатели окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев также заявлял, что Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции в связи с последствиями землетрясения.

Вчера во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет.


Фото: aa.com.tr
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