Погасит ли новый владелец «Кайсара» накопившийся долг клуба

Тем не менее у болельщиков остался главный вопрос: «Погасит ли новый владелец — руководитель компании TAU Group LTD Исламгали Козбаков — многолетний, накопившийся долг «Кайсара»?» Ответ на него дал руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияр Артаев.

— Мы подали бюджетную заявку на погашение задолженности «Кайсара» по заработной плате. Она будет закрыта за счет областного бюджета — либо в этом году, либо в следующем. Что касается долгов перед подрядчиками, мы сейчас предлагаем варианты решения инвесторам, — сообщил глава управления.

Выступление без легионеров открыло для местных футболистов возможность в полной мере проявить себя на зеленом поле. По итогам сезона «Кайсар» набрал 22 очка и занял 11 место в общей турнирной таблице.

— После перехода клуба в руки частного предпринимателя мы уже не можем вмешиваться в его работу. Хочет привлекать легионеров — это его право. Более того, он уже включил это в свои планы. Приобретаются хорошие игроки, поэтому я уверен, что команда покажет достойный уровень игры. Несмотря на переход в частное управление, мы ставим задачу, чтобы клуб оставался в числе лучших, — отметил Бахтияр Артаев.

Новый руководитель клуба намерен инвестировать порядка 12 миллиардов тенге в строительство академии «Кайсар» и развитие всей сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, Президент в своем нынешнем Послании поручил ускорить процесс приватизации футбольных клубов.