Поэзия Абая перекликается с творчеством Данте — итальянский филолог

— Синьора Боски, Вы — специалист по итальянской поэзии, но, насколько нам известно, в последние годы вы также активно изучаете творчество Абая. Как Вы познакомились с его творчеством?

— В прошлом году жена моего сына, молодая казахская женщина, зная о моей любви к поэзии, подарила мне сборник стихов Абая, которые по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были переведены на 10 языков, включая итальянский. Я начала читать стихи Абая с большим любопытством, потому что ничего о нем не знала, за исключением того, что казахи считают его основоположником своей литературы.

Это было одно из тех открытий, которые остаются с тобой надолго. Я прочитала ее, изучила и по-настоящему увлеклась этой уникальной личностью. Его поэзия сразу поразила меня философской зрелостью, глубиной чувств, мудростью и внутренним светом. Несмотря на культурную уникальность, его строки удивительным образом откликаются в сердце европейского читателя, ведь они затрагивают самые универсальные темы: тайну жизни, боль, достоинство и стремление к добру.

Фото: Kazinform

— С какими трудностями Вы столкнулись при изучении произведений великого мыслителя?

— Разумеется, поскольку, к сожалению, я не знаю казахского языка, я читаю его стихи в итальянском переводе, представленном в сборнике: Abaj. Poesie, poemi e scritti edificanti, издательство Mondadori Libri S.p.A., Милан. Подстрочный перевод Олесьи Шевченко, итальянская версия Моники Пулео.

Очевидно, что язык трудный: при переводе поэтического текста теряются некоторые фундаментальные элементы формы, такие как игра рифм, ассонансы, аллитерации, этимологические фигуры, а также звуковые и ритмические особенности и семантическое богатство.

Тем не менее, когда поэт велик, даже в переводе можно уловить глубину его внутреннего мира и воспринять основные аспекты его послания. Мое чтение стихов Абая происходило в одиночестве. На итальянском языке практически нет информации о его поэзии. Некоторую помощь я нашла в статьях на английском языке и в некоторых русскоязычных текстах, которые были переведены для меня друзьями.

— В Ваших словах чувствуется глубокое личное восхищение Абаем. Как Вы, как филолог и переводчик, воспринимаете его поэзию сегодня, в контексте мировой литературы? И есть ли профессиональные планы, связанные с его творчеством?

Мне бы очень хотелось иметь подстрочные переводы некоторых стихов Абая, чтобы попробовать создать их «литературную» версию, принимая во внимание иную музыкальность итальянского языка. Однако, чтобы это сделать, мне необходима более подробная информация о, скажем так, «технических» аспектах поэзии Абая, таких как метрика, ритм, язык, на котором писал Абай. Для меня сложно найти эту информацию.

Сейчас я размышляю над тем, чтобы заняться новым переводом его произведений — более литературным, точным, с сохранением всего колорита оригинала. И для этого, конечно, мне бы хотелось сотрудничать с казахстанскими специалистами, чтобы не упустить смыслов, которые порой едва уловимы, но чрезвычайно важны.

Фото: из личного архива Фьоренции Боски

— Какой отклик получила статья среди итальянских читателей?

— Моя статья опубликована в Linea Tempo — журнале, посвященном литературе, истории, философии и искусству, который выходит онлайн в апреле, августе и декабре. Поскольку статья представляет собой краткое эссе, она была разделена на две части. Первая часть была опубликована в апреле, а вторая выйдет в августе.

Я ожидаю, что в ближайшие месяцы получу значительную обратную связь, особенно учитывая, что многие читатели журнала — это преподаватели. Надеюсь, что смогу углубить вместе с ними знакомство с поэзией Абая и способствовать ее продвижению среди молодежи.

— Какие параллели можно провести между Абаем и великими европейскими мыслителями?

— Мой интерес к Абаю в первую очередь направлен на его поэзию. Меня особенно поразила его идея поэзии как средства познания. Абай говорит, что поэзия просвещает умы и воспитывает сердца. Именно поэтому поэт исполняет воспитательную и гражданскую функцию, обличая пороки общества, в котором живет.

В этом я нахожу перекличку с величайшими итальянскими поэтами и писателями, такими как Данте и Мандзони. Подобно им, Абай исследует человеческое сердце, раскрывая как его величие, так и его слабости, и показывает, что чем глубже человек проживает свою историю с чувством и разумом сердца, тем больше он способен стать настоящим другом другим людям.

В поэзии Абая можно уловить также черты европейского романтизма, а также образы, близкие западному читателю. Например, описания женской красоты и любовного переживания, размышления о мимолетности жизни и одиночестве поэта, который, словно пророк, указывает путь к истине и справедливости.

Фьоренца Боски — филолог, преподаватель истории, итальянского языка и литературы с 40-летним стажем. Автор поэтического сборника Conversari (2008), участница многочисленных литературных встреч и образовательных инициатив.