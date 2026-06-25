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    Поездки в ОАЭ летом: МИД обратился к казахстанцам с рекомендацией

    В Министерстве иностранных дел Казахстана призвали граждан внимательно планировать зарубежные поездки во время летнего сезона отпусков с учетом складывающейся международной обстановки, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    — Мы призываем граждан очень внимательно относиться к планированию своих поездок и обязательно учитывать ситуацию в стране, в которой планируется путешествие, — сказал официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев на брифинге.

    В частности, речь идет о популярных среди казахстанских туристов направлениях — ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

    — Надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе. Вместе с тем, до полной стабилизации обстановки, считаем целесообразным сохранять осторожный подход. В этой связи гражданам рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в страны региона, — пояснил Жетыбаев.

    В МИД напомнили, что ведомство регулярно публикует на своем официальном сайте обновления по правилам въезда в иностранные государства. Жетыбаев отметил, что в числе недавних стран, изменивших требования к иностранным туристам — Россия, Вьетнам и страны зоны Шенгена.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завершил переговоры на экспертном уровне с Евросоюзом по проектам соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии лиц. Стороны перешли к внутригосударственным процедурам утверждения документов.

    Туризм Казахстанцы ОАЭ Ближний Восток МИД РК Путешествия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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