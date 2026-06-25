Казахстан и ЕС перешли к этапу утверждения соглашения об упрощении визовых процедур

Казахстан завершил переговоры на экспертном уровне с Евросоюзом по проектам соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии лиц. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, консультации по проектам соглашений по упрощению визовых требований для граждан Казахстана и реадмиссии лиц подошли к концу.

— Соглашения будут подписаны по готовности. Теперь стороны перешли к внутригосударственным процедурам по подготовке к подписанию соглашений. То есть, если в нашем случае, мы, как республика, проводим у себя процедуры, то европейская сторона будет проводить в рамках Шенген-пространства со всеми государствами. Поэтому займет определенное время, и при наличии информации мы сделаем соответствующие заявления, — сообщил Жетыбаев.

Как сообщают в МИД, одно из соглашений предусматривает упрощение процесса получения шенгенской визы для казахстанцев. В частности, планируется уменьшение консульского сбора, выдача многократных виз и сокращение сроков рассмотрения визовых обращений от граждан Казахстана. Подробности будут известны после подписания документов.

Ранее Глава государства совместно с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен приветствовал успешное завершение обсуждения на уровне переговорщиков соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.