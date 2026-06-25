KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан и ЕС перешли к этапу утверждения соглашения об упрощении визовых процедур

    Казахстан завершил переговоры на экспертном уровне с Евросоюзом по проектам соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии лиц. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан ЕС
    Коллаж: Kazinform

    По его словам, консультации по проектам соглашений по упрощению визовых требований для граждан Казахстана и реадмиссии лиц подошли к концу.

    — Соглашения будут подписаны по готовности. Теперь стороны перешли к внутригосударственным процедурам по подготовке к подписанию соглашений. То есть, если в нашем случае, мы, как республика, проводим у себя процедуры, то европейская сторона будет проводить в рамках Шенген-пространства со всеми государствами. Поэтому займет определенное время, и при наличии информации мы сделаем соответствующие заявления, — сообщил Жетыбаев.

    Как сообщают в МИД, одно из соглашений предусматривает упрощение процесса получения шенгенской визы для казахстанцев. В частности, планируется уменьшение консульского сбора, выдача многократных виз и сокращение сроков рассмотрения визовых обращений от граждан Казахстана. Подробности будут известны после подписания документов.

    Ранее Глава государства совместно с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен приветствовал успешное завершение обсуждения на уровне переговорщиков соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

    Виза Европа МИД РК Шенгенская виза ЕС
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор