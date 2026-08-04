Поездки по внутренним удостоверениям могут стать доступны во всех странах ОТГ

Для пространства Организации тюркских государств разрабатываются новые инициативы, которые должны сделать путешествия между странами проще, а культурное сотрудничество — активнее, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В данное время готовится масштабное упрощение режима взаимных поездок и запуск новых культурных проектов в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом на церемонии подписания соглашения «Анкара — туристическая столица тюркского мира» сообщил заместитель председателя правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Турции, председатель по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу.

По его словам, интеграция тюркоязычных стран выходит на новый практический уровень и ориентирована прежде всего на развитие человеческих связей и молодежного сотрудничества.

Одной из ключевых инициатив станет расширение практики поездок по внутренним удостоверениям личности. Сейчас такой режим уже действует между Турцией и Азербайджаном. В дальнейшем этот опыт планируют распространить на все государства тюркского мира.

Кроме того, на завершающей стадии находится проект единой музейной карты для стран ОТГ. Она позволит туристам посещать музеи по единому билету, снизив расходы на путешествия и упростив доступ к объектам общего историко-культурного наследия.

Как оказалось, ежегодно Турцию посещают около 3,5 млн туристов из тюркских государств, тогда как в обратном направлении путешествуют примерно 1 млн человек. Для увеличения взаимного турпотока ведутся переговоры, в том числе и с авиакомпаниями по вопросам оптимизации цен и расширения маршрутной сети.

В данном контексте Зорлу также рассказал о концепции «Книга Турции», предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, инициатива объединяет истории турецких граждан с историей братских народов и отражает стратегию «Века тюркского мира».

Еще одной площадкой для продвижения совместных инициатив станет 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая в скором времени пройдет в Анталье. В рамках форума планируется провести специальное заседание тюркских государств, посвященное совместным экологическим и региональным проектам.

Для поддержки туристических и гуманитарных инициатив Агентство развития Анкары уже выделило 5 млн турецких лир (около $105 тыс.) на реализацию девяти пилотных проектов. До конца года планируется профинансировать более 30 академических, культурных и экономических инициатив, направленных на укрепление связей между Турцией и иными государствами тюркского мира.

Ранее мы писали, что в столице Турции Анкаре прошла панельная сессия на тему «Современное состояние и будущее тюркского сотрудничества».