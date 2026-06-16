Отменить остановки поездов на малых станциях могут в Казахстане

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» рассматривают возможность сократить количество остановок поездов на отдельных маршрутах, чтобы уменьшить время в пути, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации компании Ануар Ахметжанов на пресс-конференции в Правительстве. По его словам, на продолжительность поездки сегодня влияют несколько факторов, в том числе масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре и большое количество остановок.

— Летом мы проводим большой объем ремонтных работ, что нарушает график движения поездов. Но ряд мер принято. В первую очередь обновляем вагоны и локомотивы — это позволит нарастить скорость, — пояснил Ахметжанов.

Кроме того, в КТЖ анализируют целесообразность сохранения всех остановок на отдельных маршрутах.

— Например — у нас есть международные поезда. Один поезд от Астаны до Омска совершает 22 остановки только по Казахстану. Мы думаем, есть ли необходимость таким международным поездам останавливаться на мелких станциях. Мы склоняемся к тому, чтобы сократить количество остановко и тем самым повысить скорость, — пояснил зампредселателя нацкомпании.

Ранее в Министерстве транспорта назвали регионы, где построят новые железнодорожные пути.