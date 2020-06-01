Поезда начали ходить в Казахстане: как работают вокзалы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - C 1 июня в Казахстане началось поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения. Как работают вокзалы в Алматы в условиях карантина, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

Железнодорожные вокзалы Алматы возобновляют свою работу в условиях пандемии короновируса. Здесь учтены все требования безопасности и санитарных норм на транспорте.

При входе в здание пассажирам с помощью тепловизора измеряют температуру. По всему вокзалу установлены санитайзеры, сотрудники работают в масках и перчатках, проводится обработка дезинфицирующими средствами. Внутри помещения также имеется разметка для соблюдения социальной дистанции.

По правилам безопасности входить в здание теперь могут только пассажиры с билетами, провожающие на вокзал не допускаются. Такие же требования установлены и на вокзале Алматы-1.

График работы билетных касс - с 09:00 до 24:00 часов. Для желающих приобрести билеты предусмотрен отдельный вход. Во избежание очередей будущих пассажиров будут впускать по четыре человека. В здании также имеются вентиляционные шахты, предназначенные для обеспечения эффективного воздухообмена между помещением и атмосферой.

Как отметил главный инженер вокзала Алматы-2 Мади Толебеков, все требования строго соблюдаются. Но в первый день большого количества пассажиров нет.

«Сегодня всего лишь пять рейсов отправляются из Алматы. Первый рейс уже отправился ночью в 12:10 часов в Жезказган, второй - утром в 8:30 в Павлодар. Ожидается теперь три рейса: Алматы - Усть-Каменогорск, Шымкент, Мангыстау, один пригородный поезд в Казыбек би. Завтра добавятся еще два рейса - в Нур-Султан и Петропавловск», - сказал он.

Отметим, что продажа железнодорожных билетов на внутренние маршруты Казахстана открылась 15 мая.

Ожидающая своего рейса пассажирка по имени Райхан заявила, что очень ждала сегодняшний день. Она не могла уехать домой во время карантина.

«Я направляюсь домой в Усть-Каменогорск. Хотела уехать 21 марта, но меня не выпустили из города. Очень долго ждала сегодняшний день. Купила билет 15 мая по прежней цене за 4500 тенге. Очень рада, что открыли вокзалы», - сказала она.

Главный инженер вокзала Алматы-2 заверил нас, что билеты продаются по прежним ценам. Также он отметил, что во время карантина никого из работников не сокращали, некоторые работали дистанционно, а часть находилась в отпуске.

Между тем, на перроне вокзала можно заметить специальную разметку и указательные стрелки. Прибывающие из других городов пассажиры не входят в здание вокзала, а сразу отправляются с улицы в специальные ворота, откуда можно сразу выйти в город. Такие же требования же схема установлена

Там же имеются медпункт и карантинная зона, куда отправляют пассажиров с повышенными температурами и симптомами респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте.



