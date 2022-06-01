1 Июня 2022 10:30

Поезд столкнулся с машиной в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель спровоцировал аварию на железнодорожном переезде в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места происшествия появились в соцсетях . В описании говорится, что ДТП произошло в поселке Жармухамбет Алматинской области.

В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что столкновение было на перегоне Бурундай - Тупик ТЭЦ -2 Алматинской области 1 июня в 6 утра.

«Водитель автомашины выехал на переезд, не уступив железнодорожный путь маневровому локомотиву с 35 вагонами. Машинист применил экстренное торможение. Сход вагонов не допущен. После столкновения пассажир автомобиля госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал», - пояснили в КТЖ.

В данный момент состав убран с пути другим локомотивом. Движение на ж/д переезде открыто. Подъездной путь принадлежит ТЭЦ-2, локомотив – частному собственнику.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.