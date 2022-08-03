3 Августа 2022 16:09

Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек – Куйган произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Аudi 100, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 2 августа в Илийском районе.

«При столкновении произошло возгорание легковой автомашины. 40-летний водитель погиб на месте происшествия. Еще троих мужчин, находившихся в салоне машины в качестве пассажиров, доставили с различными травмами в центральную районную больницу», - отметили в ДП.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».