31 Мая 2022 17:20

Поезд остановился в тоннеле метро Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В метро Алматы на 15 минут остановился поезд между станциями Алмалы и Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе КГП «Метрополитен» прокомментировали случай.

«Произошла остановка состава в тоннеле между станциями Алмалы и Абай по техническим причинам. Остановка поезда составила 15 минут. Причины выясняются, информацию сообщат дополнительно. График движения поездов восстанавливается», – проинформировали в метрополитене Алматы.





Ранее сообщалось, что 30 мая в Алматы официально запустили две новые станции метро.