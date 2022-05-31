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Поезд остановился в тоннеле метро Алматы
31 Мая 2022 17:20

Поезд остановился в тоннеле метро Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В метро Алматы на 15 минут остановился поезд между станциями Алмалы и Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе КГП «Метрополитен» прокомментировали случай.

«Произошла остановка состава в тоннеле между станциями Алмалы и Абай по техническим причинам. Остановка поезда составила 15 минут. Причины выясняются, информацию сообщат дополнительно. График движения поездов восстанавливается», – проинформировали в метрополитене Алматы.


Ранее сообщалось, что 30 мая в Алматы официально запустили две новые станции метро.


Автор:
Корреспондент
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