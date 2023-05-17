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Поезд и две машины столкнулись на переезде в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Мая 2023, 13:50
Поезд и две машины столкнулись на переезде в Алматы Фото: facebook.com/Ксения Зеленская

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На станции Алматы на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути произошло ДТП. Маневровый состав врезался в автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места происшествия опубликовала пользовательница Facebook Ксения Зеленская. По ее данным, столкновение состава с двумя автомобилями произошло утром 6 мая на железнодорожном переезде по улице Бурундайская.

«Маневровый состав двигающийся на СВХ (склад временного хранения) на скорости врезался в поток машин идущих в обе стороны. Шлагбаум был открыт, светофор не был включен, дежурный вышел из своей будки только после наезда на автомобили. Пострадали две машины», - пишет она.

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В пресс-службе «Казахстан темир жолы» сообщили, что ДТП с участием водителей двух автомобилей было 6 мая в 09:42 на станции Алматы на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути.

«Жертв и пострадавших происшествия нет. Переездная сигнализация работает исправно. Дежурный по переезду – работник частного предприятия», - пояснили в пресс-службе КТЖ.

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В КТЖ также призывает всех автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее машинист поезда применил экстренное торможение из-за электросамокатчика в Алматы.

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