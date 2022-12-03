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Поэтапное подключение отопления продолжается в Экибастузе

3 Декабря 2022, 19:01
Поэтапное подключение отопления продолжается в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оперативным штабом по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе организована работа по замене радиаторов отопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в колл-центр по номеру: 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 8-707-627-93-32 и 8-775-710-02-91.

На данный час обеспечена поставка 5200 батарей различных видов.

В настоящее время для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад (290 человек) и 52 единицы техники.

Ход восстановительных работ находится на контроле Правительства и местных исполнительных органов», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе 6 детей.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


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