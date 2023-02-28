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Поэтапно мы завершим строительство ЖК-долгостроев – Женис Касымбек

28 Февраля 2023, 04:21
Поэтапно мы завершим строительство ЖК-долгостроев – Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками двух проблемных ЖК. О поднятых вопросах он рассказал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, как вы знаете, в городе насчитывается более 30 ЖК-долгостроев. Каждый многоквартирный жилой комплекс со своей довольно сложной историей. За каждым ЖК – судьбы людей. Поэтапно мы завершим строительство данных ЖК-долгостроев, а дольщики смогут заехать в свои долгожданные квартиры.

photoНа постоянной основе встречаюсь с дольщиками. Так, встретился с дольщиками еще двух ЖК. Это ЖК «Алтын булак» и «Садовые кварталы».

photoКоличество дольщиков – более 700 семей. К примеру, ЖК «Садовые кварталы» был признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи данного объекта он был только на уровне фундамента. Поставлена задача ускорить темпы строительства, при этом уделять особое внимание качеству строительства.

photoТакже встретился с инициативной группой – жителями ЖК «Тумар». Были озвучены вопросы по строительству долгостроя «Территория комфорта-1», - написал аким столицы.

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