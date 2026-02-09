Поэт всех времен: 95 лет со дня рождения Мукагали Макатаева

Он по праву считается поэтом, сумевшим с поразительной глубиной передать тончайшие струны человеческой души, искренние чувства и духовные переживания.

Мукагали Макатаев родился 9 февраля 1931 года в селе Карасаз Райымбекского района нынешней Алматинской области.

В то же время существуют два варианта даты его рождения. В официальных документах указано 9 февраля, и именно эта дата сегодня широко отмечается. Однако воспоминания матери поэта, Нагиман, содержат иную информацию. По ее словам, Мукагали появился на свет 8 марта 1931 года.

Фото: malim.kz

— Мой Мукагали родился 8 марта 1931 года. Я не могу ошибаться, потому что через некоторое время после его рождения, мы готовились к празднику Наурыз и собирались варить наурыз-коже, — вспоминала она.

Лауреат литературной премии имени Мукагали Макатаева, поэт Оразакин Аскар, объясняет это расхождение документальными формальностями. По его словам, дату рождения в документах поэт указал сам уже в сознательном возрасте.

— По документам Мукагали родился 9 февраля. Это свидетельство поэт выписал себе сам уже в сознательном возрасте, — это было связано с тогдашней избирательной кампанией, — поясняет Оразакын Аскар.

Отец поэта, Сулеймен, погиб на фронте. Будущему поэту пришлось рано повзрослеть: он с юных лет познал все тяготы сельской жизни и тяжелого труда.

В разные годы он работал секретарем сельского совета, учителем в школе, корреспондентом районной газеты и диктором на радио. Погружение в литературную среду сыграло важную роль в формировании его творческого пути. Первые стихи поэта начали публиковаться в начале 1950-х годов.

Фото: kaspi.kz

Мукагали Макатаев поднял казахскую лирику на новый уровень. В его произведениях ярко отражена глубокая связь человека с природой, любовь, преклонение перед матерью, преданность Родине и философские раздумья о жизни и смерти. Главная особенность поэзии Макатаева — простота языка и глубина мысли. Он умел передавать сложные чувства простыми словами.

Среди наиболее известных произведений поэта — поэма «Аққулар ұйықтағанда» («Когда спят лебеди»), а также такие стихотворения, как «Фариза, Фаризажан, Фариза-қыз!», «Сарыжайлау», «Үш бақытым», «Мен таулықпын», «Поэзия, менімен егіз бе едің?».

Поэма «Аққулар ұйықтағанда» получила широкое признание как произведение, художественно повествующее о гармонии человека и природы, а также о трагических последствиях человеческих ошибок.

Мукагали Макатаев также занимался переводческой деятельностью, переводя на казахский язык произведения классиков мировой литературы. Он известен как один из авторов, переводивших на казахский язык труды таких великих классиков, как Уолт Уитмен, Данте Алигьери и Уильям Шекспир.

Поэт ушел из жизни 27 марта 1976 года в возрасте 45 лет. Наследие Мукагали Макатаева вошло в «золотой фонд» казахской литературы. Сегодня его произведения широко представлены в школьных учебниках, научных исследованиях, литературных вечерах и поэтических чтениях.

Фото: adebiportal.kz

Мукагали Макатаев — поэт с уникальным творческим почерком, который вывел казахскую лирику на качественно новый уровень. Его произведения не теряют актуальности и по сей день, продолжая жить в сердцах читателей как неоспоримая духовная ценность.

