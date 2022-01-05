Поэт Нурлан Оразалин призвал молодежь сохранять спокойствие и проявить терпение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахский народ должен объединиться для преодоления социальных проблем и условий жизни. Такое мнение высказал поэт, лауреат Государственной премии Нурлан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сейчас происходит невидимое, неуловимое, опасное явление.

«Мы поколение, живущее в очень трудное время. Если мы сделаем небольшую ошибку, она станет большой для будущих поколений. Сейчас есть невидимое, неуловимое, опасное явление. Неизвестно, откуда оно появилось. Хорошо, если мы будем придерживаться демократических ценностей, а если не сможем этого сделать, то они станут нашим врагом номер один», - сказал Нурлан Оразалин.

Спикер заметил, что есть социальная проблема.

«Конечно, есть проблема социальная, проблема бытовая. Казахстанское государство должно преодолеть эту проблему в целом. Никто извне за нас это не сделает. Каждое государство решает свои проблемы. Социальную проблему нужно было решать демократическим путем, путем диалога. Однако беспорядки вспыхнули в Алматы. Я считаю, что это подстрекательство. Хочу сказать сегодняшней молодежи, что все нужно решать с умом. Нам необходимо сохранить блага, вверенные нам нашими предками», - отметил Нурлан Оразалин.

Он призвал молодежь сохранять спокойствие.

«Молодежь должна думать о своих семьях, детях, старших в доме, целостности народа, мире страны, будущем нации, будущем государства. Я призываю молодежь проявить терпение», - добавил он.

Поэт также отметил, что власти пытаются решить вопрос мирным путем.

«Власти изучают ситуацию и пытаются ее решить. Глава государства призвал народ к достатку и мудрости. Мы должны прислушаться к обращению Президента «, - заявил Нурлан Оразалин.