Поедание камней объявили полезным в Китае - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях пишут о том, что в Китае объявили полезным поедание камней. Якобы сначала там предлагали в качестве еды «полезных» червей и насекомых для того, чтобы люди перестали полноценно питаться. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

История о том, что в Китае начали поедать камни, – манипуляция. Она основана на репортаже телеканала CNN от 23 июня 2023 года. В нем рассказывалось о современной моде на уличную еду в Китае. Одним из самых топовых блюд оказалось суодиу. Это обжаренные в специях и масле речные камни. Однако в репортаже CNN говорилось, что, во-первых, есть камни не нужно: их полагается обсасывать и откладывать в сторону. Во-вторых, что суодиу – это старое блюдо, которое придумали китайские рыбаки сотни лет назад. Они считали, что равномерно прогревающиеся речные камни отлично впитывают и раскрывают вкус специй и овощей, которые добавляют в блюдо.

О том, что суодиу полезно, ни в репортаже CNN, ни где-либо еще не говорилось. В Сети можно найти видео приготовления и «поедания» необычных камней, однако из них следует, что это скорее дань моде и стремление попробовать что-то новое, чем традиционная питательная еда.

Таким образом, сообщения о том, что в Китае объявили полезным поедание камней, – ложь. Речные камни там действительно жарят с маслом и специями, однако это блюдо — скорее развлечение, нежели питательный продукт.