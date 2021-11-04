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Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Умышленный поджог на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 ноября в 05:09 в дежурную часть Коргалжынского РОП поступило заявление об умышленном поджоге от руководителя крестьянского хозяйства одного из населенных пунктов района.
«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в ночь на 3 ноября неизвестные лица путем поджога уничтожили 1491 рулон сена, принадлежащий предпринимателю. Сумма ущерба составила 10 млн 500 тысяч тенге», - рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний местный житель.
«В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 2 статье 202 УК РК «Умышленное повреждение чужого имущества», - добавили стражи порядка.
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