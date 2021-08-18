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Поджегший супругу сельчанин арестован в Павлодарской области

18 Августа 2021 17:00
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Поджегший супругу сельчанин арестован в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сельчанин, поджегший свою супругу, арестован в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Напомним, в полицию Павлодарского района поступил вызов о том, что в одном из сел района мужчина поджег свою супругу.

– Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 8 августа около 02:00 часов между супругами произошел словесный конфликт из-за того, что муж пытался выехать на своей автомашине в состоянии алкогольного опьянения, а жена ему запрещала. В ходе ссоры супруг достал из холодильника спирт, облил им свою супругу и поджег ее зажигалкой, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что потерпевшая женщина с ожогами была госпитализирована в больницу города Павлодар. По данному факту проводилось досудебное расследование по статье 107 УК Республики Казахстан.

– К сожалению, 17 августа потерпевшая от полученных травм скончалась . В связи с чем, досудебное расследование было переквалифицировано на статью 106 часть 3 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС, – сообщил Жаскайрат Каиров.




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#Павлодарская область   #Видео   #МВД РК   #Криминал  
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