Поджечь букмекерскую контору пытался мужчина в ЗКО

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции предотвратили поджег букмекерской конторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«С поличным на месте происшествия задержан житель города Аксай. Инцидент произошел в Аксае по улице Железнодорожная. Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы. Получив отказ, он вышел из заведения, и, достав емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил здание», - проинформировали в департаменте полиции области.

Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагических последствий. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 части 1 УК РК (Хулиганство).