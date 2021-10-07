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Поджечь букмекерскую контору пытался мужчина в ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Октября 2021, 00:38
Поджечь букмекерскую контору пытался мужчина в ЗКО

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции предотвратили поджег букмекерской конторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«С поличным на месте происшествия задержан житель города Аксай. Инцидент произошел в Аксае по улице Железнодорожная. Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы. Получив отказ, он вышел из заведения, и, достав емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил здание», - проинформировали в департаменте полиции области.

Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагических последствий. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 части 1 УК РК (Хулиганство).

Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия   МВД РК   Регионы Казахстана   Криминал   Пожар  
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