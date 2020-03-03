Подземный канал для перекачки ГСМ через границу обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе выполнения задач по охране государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина.

По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу.

По данному факту проинформированы взаимодействующие органы, проводятся следственные мероприятия.