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Подземный канал для перекачки ГСМ через границу обнаружили в Жамбылской области

3 Марта 2020 13:37
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Подземный канал для перекачки ГСМ через границу обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе выполнения задач по охране государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

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В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина.

По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу.

По данному факту проинформированы взаимодействующие органы, проводятся следственные мероприятия.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Пограничники, КНБ РК,
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