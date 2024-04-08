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    16:18, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Подземные воды затопили улицы поселка в Алматинской области

    Подземные воды затопили улицы поселка в Алматинской области
    Фото: кадр из видео @kaskelenkz

    В селе Жибек Жолы Алматинской области вода вышла из-под земли и затопила несколько улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Местные жители сняли на видео затопленные улицы и разместили их в соцсетях. 

    По данным акимата Алматинской области, случаи скопления подземных вод зафиксированы на улицах ​​Карасу, Акдала, Аксу, Ак жазык, Коккайнар, Богенбай батыр, Баласаз, Жидели в селе Жибек Жолы.

    - В настоящее время аппаратом акимата района проводятся работы по рытью систем канав и откачке воды специальной техникой. На данный момент раскопано более четырех километров арыков. Ситуация в указанном регионе стабильная и находится под контролем. Пострадавших нет, - прокомментировали в акимате региона.

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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