16:18, 08 Апрель 2024 | GMT +6
Подземные воды затопили улицы поселка в Алматинской области
В селе Жибек Жолы Алматинской области вода вышла из-под земли и затопила несколько улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
Местные жители сняли на видео затопленные улицы и разместили их в соцсетях.
По данным акимата Алматинской области, случаи скопления подземных вод зафиксированы на улицах Карасу, Акдала, Аксу, Ак жазык, Коккайнар, Богенбай батыр, Баласаз, Жидели в селе Жибек Жолы.
- В настоящее время аппаратом акимата района проводятся работы по рытью систем канав и откачке воды специальной техникой. На данный момент раскопано более четырех километров арыков. Ситуация в указанном регионе стабильная и находится под контролем. Пострадавших нет, - прокомментировали в акимате региона.