Подземные воды затопили улицы поселка в Алматинской области

В селе Жибек Жолы Алматинской области вода вышла из-под земли и затопила несколько улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Местные жители сняли на видео затопленные улицы и разместили их в соцсетях.

По данным акимата Алматинской области, случаи скопления подземных вод зафиксированы на улицах ​​Карасу, Акдала, Аксу, Ак жазык, Коккайнар, Богенбай батыр, Баласаз, Жидели в селе Жибек Жолы.