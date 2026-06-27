Подвиг без срока давности: почему Марите Бежите помнят спустя годы

Более 60 лет назад молодая строительница Марите Бежите спасла двух маленьких девочек, оказавшись под колесами грузовика. Сегодня о ее подвиге напоминают памятник и улица в Рудном, названная в честь девушки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Белый силуэт девушки проглядывает среди зелени парка, который тоже носит имя своей героини. Марите Бежите стала символом отваги и самоотверженности, оставшись навсегда в памяти рудничан.

Приехав в Рудный на строительство Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, 23-летняя Марите Бежите мечтала о будущем, новой профессии и жизни в молодом городе. Но в августе 1959 года девушка совершила поступок, благодаря которому ее имя навсегда вошло в историю Рудного.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Марите Бежите родилась 17 апреля 1936 года в небольшой литовской деревне Радвиленяй. Ее детство было непростым: в 1946 году погибла мать, а позже из-за болезни отцу ампутировали ногу. Марите пришлось оставить учебу и взять на себя заботу о семье и младших братьях. Повзрослев, она работала на строительстве школы, выполняя тяжелую работу наравне с мужчинами, а по вечерам продолжала учиться в вечерней школе. К тому времени у нее уже подрастала дочь Видуте.

В поисках лучшей жизни в мае 1959 года Марите приехала в Казахстан на строительство молодого города Рудного. Она устроилась грузчицей в контору технического снабжения треста «Соколоврудстрой», где занималась разгрузкой строительных материалов, в том числе кирпича.

Фото: сайт «Костанай и костанайцы»

Как вспоминают местные жители и ветераны строительства, Марите быстро завоевала уважение коллег трудолюбием, скромностью и отзывчивостью. Несмотря на тяжелую работу, она мечтала получить профессию, строить новый город и перевезти в Рудный свою младшую сестру.

10 августа 1959 года, возвращаясь после работы в общежитие, Марите заметила на обочине дороги двух маленьких девочек. В этот момент из-за поворота на большой скорости выехал самосвал. Понимая, что водитель уже не успеет остановиться, она бросилась к детям и в последний момент вытолкнула их из-под колес. Девочки остались живы, однако сама Марите получила смертельные травмы. На следующий день она скончалась.

Подвиг молодой строительницы глубоко потряс жителей Рудного. Вскоре одна из улиц города была названа ее именем, а спустя девять лет появился памятник.

Фото: сайт «Костанай и костанайцы»

По данным Центра исследований, реставрации и охраны историко-культурного наследия Управления культуры акимата Костанайской области, памятник Марите Бежите установлен в Рудном 28 октября 1968 года.

Скульптура изображает девушку в полный рост со слегка повернутой головой и спокойным, гордым выражением лица. На постаменте размещена мемориальная надпись: «Марите Бежите (1936–1959) героически погибла, спасая жизни детей».

Сегодня памятник остается одним из символов Рудного и напоминанием о человеческом мужестве, самоотверженности и любви к людям.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

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