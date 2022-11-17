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Подвести газ к территории СЭЗ попросили атырауские предприниматели

17 Ноября 2022, 12:43
Подвести газ к территории СЭЗ попросили атырауские предприниматели
17 Ноября 2022, 12:43

Подвести газ к территории СЭЗ попросили атырауские предприниматели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимость совершенствования деятельности специальных экономических зон в Актау и Атырау высказал депутат Сената Гумар Дюсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои предложения он озвучил в депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру страны.

Как отметил сенатор, для того, чтобы изучить проблемы, с которыми сталкиваются участники СЭЗ, депутаты комитета Сената по финансам и бюджету 28 и 29 октября побывали в этих регионах и встречались с предпринимателями.

В частности, участники СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау попросили обеспечить зоны соответствующей инфраструктурой, в том числе подвести к территории газ, построить газораспределительную станцию и расширить участок автодороги Атырау – Доссор.

«По СЭЗ «Морпорт Актау» необходимо решить вопрос с продлением сроков функционирования зоны для действующих и будущих участников СЭЗ, развитием текстильной отрасли на территории СЭЗ, а также расширить территорию СЭЗ и решить вопросы по обеспечению газо- водоснабжением», - сказал Гумар Дюсембаев в своем депзапросе.

В этой связи, депутат попросил главу Кабмина разобраться с существующими на СЭЗ проблемами, а также принять во внимание высказанные депутатами предложения.


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