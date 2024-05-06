Подвели итоги II-ого Международного фестиваля комедийных постановок «САЛЕМ»

В акмолинском областном казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Хусаинова прошел II-й Международный фестиваль комедийных постановок «САЛЕМ», посвященный 90-летию народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, писателя-драматурга Сакена Жунусова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации УВП Акмолинской области, в рамках фестиваля на сцене театра состоялись встречи кокшетауских зрителей с постановками произведений известных драматургов в исполнении ведущих театров Казахстана, Азербайджана и Турции.

Так, вниманию зрителей были представлены спектакль «Номер 13» Рэя Куни в исполнении творческого коллектива Государственного театра Astana Musical Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой», постановка «Саранг» Ж.Б.Мольера в исполнении Государственного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова, спектакль «Тойы көп үй» Баккожи Мукая в исполнении труппы Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г.Мусрепова, спектакль «Үйлену» Еркина Жуасбек, поставленный коллективом Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина, «Өлдік те, құрметті болдық» Х. Хурсандова в исполнении коллектива шымкентского городского академического казахского драматического театра имени Ж. Шанина, «Келісім шарт бойынша қалыңдық» А. Айларова Музыкально-драматического театра имени Райымбека Сейтметова из Туркестана, спектакль «Профессионалы» в исполнении Станбулского государственного театра Республики Турция, постановка «Последний штрих» азербайджанского государственного театра «Пантомим».

В состав профессионального жюри вошли координатор Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ, представитель Азербайджана Эльчин Гафарлы, представитель Евразийской театральной ассоциации в Азербайджане Юсиф Джафаров, театровед, профессор кафедры «Театральное искусство и теория» Академии искусств имени Темирбека Жургенова Меруерт Жаксылыкова, профессор Академии искусств имени Темирбека Жургенова, доктор искусствоведения Бахыт Нурпеис и председатель жюри, заслуженная артистка Казахстана, профессор, педагог Рахилям Машурова.

По итогам фестиваля областной казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова был награжден денежным сертификатом на сумму 300 000 тенге за комедию «Сараң», удостоившись номинации «Надежда».

Музыкально-драматический театр им. Райымбека Сейтметова из Туркестана удостоился номинации «Специальный приз жюри» за постановку «Келісім шарт бойынша қалыңдық». Он также получил денежный сертификат в размере 300 000 тенге.

В номинации «Лучшая мужская роль» денежным сертификатом в размере 400 000 тенге за роль Зангара в комедии «Тойы көп үй» награжден Сафуана Шаймерденов, артист Государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

А вот артистка академического казахского драматического театра имени Ж. Шанина, ҚР Мәдениет саласының үздігі Нуржамал Каламбаева из Шымкента удостоилась номинации «Лучший женский образ» и денежного сертификата в размере 400 000 тенге за роль Айданы в спектакле «Өлдік те, құрметті болдық».

Номинацию «Лучший актерский дуэт» и денежный сертификат в размере 500 000 тенге за роли в постановке «Профессионал» получили Йеткин Дикинджилер и Бюлент Эмин Ярар, актеры Стамбульского государственного театра Республики Турции.

Номинации «Лучшая пантомимная постановка» и денежного сертификата в размере 600 000 тенге удостоился спектакль «Последний штрих» государственного театра «Пантомим» Республики Азербайджан. Номинации «Лучший актерский ансамбль» и денежного сертификатом в размере 800 000 тенге - карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина за постановку «Үйлену».

Спектакль «Номер 13» автора Рэя Куни государственного театра Astana Musical завоевал номинацию «Лучшее комедийное представление» и денежный сертификат на сумму 1 млн тенге.

А также за высокий уровень организации II-го Международного фестиваля комедии «СӘЛЕМ», посвященного 90-летию народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, писателя-драматурга Сакена Жунусова, и вклад в развитие театрального искусства региона от имени акима Акмолинской области Марата Ахметжанова коллектив казахского музыкально драматического театра имени Ш. Хусаинова города Кокшетау награжден сертификатом на сумму 1 млн тенге.