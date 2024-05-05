Подведомственные организации УДП высадили сосны в нацпарке «Бурабай»

Сегодня в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Государственном национальном природном парке «Бурабай» было посажено 32 000 сеянцев сосны на площади 4,07 гектар, передает агентство Kazinform.

В посадках приняли участие коллективы ГНПП, санатория «Окжетпес», ТОО «Бурабай Даму» и РГП на ПХВ «Карасу».

По словам вице-президента по общим вопросам АО «ЛОК „Оқжетпес“ Бірлік Баржақсымова, такие совместные экологические акции — отличная возможность собственным примером показать подрастающему поколению, как необходимо заботиться о своей земле, соблюдать чистоту и беречь природу.

— Мы сегодня поработали с большим удовольствием! Думаю, что люди, которые садят лес, никогда не станут его ломать и портить. Я считаю, что республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» — отличная инициатива. Она объединяет усилия людей в бережливом отношении к природе, укрепление ответственности, — поделилась своим мнением экскурсовод Мультимедийного интерактивного комплекса ТОО «Бурабай Даму» Бақытгүл Жолдасова.

Инженер по лесовостановлению ГНПП «Бурабай» Алия Абдрахманова рассказала, что посадки молодняка коллектив нацпарка проводит ежегодно в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения.

Стоит отметить, что, начиная с 8 апреля 2024 года в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», общими усилиями 30 структурных подразделений ГНПП «Бурабай» проведена санитарная очистка прилегающих к кордонам территорий. Вывезено 180 кубометров мусора.

— Радует, что проведение экологических мероприятий по всему Казахстану становится доброй традицией. Это, безусловно, формирует патриотизм и правильное экологическое воспитание, — подчеркнул директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков.

Он добавил, что до конца мая на территории Акылбайского, Боровского, Приозерного, Золотоборского, Мирного, Жалайырского лесничеств нацпарка будет высажено еще около 800 тысяч деревьев. Общая площадь новых лесопосадок составит 104,6 гектар. Всего, до конца года коллектив нацпарка планирует высадить 832,2 тысяч деревьев.