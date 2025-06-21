Подведены итоги международного конкурса «Абай оқулары»

Конкурс проводился пяти номинациям. В первом этапе приняли участие более 1300 школьников, лишь 112 из них прошли финал, включая 39 сельских школьников. Также 20 международных участников из Алтайского края, Узбекистана, Монголии, Китая и Туркменистана.

По итогам конкурса 65 школьников стали призерами:

15 участников награждены дипломами I степени и золотыми медалями;

20 участников — дипломами II степени;

30 участников — дипломами III степени.

Дополнительно 20 школьникам вручены почётные грамоты. Все участники получили сертификаты.

Среди международных участников также определены победители, которым вручены специальные призы:

Буркитбаев Саят — Узбекистан Байдовлетова Айнур — Туркменистан Айдос Нурмаганбет — Монголия Усенбаева Арайлым — Узбекистан.

Кроме того, Айберикулы Алмаз из Мангистауской области стал обладателем специального приза журнала «Абай».

Ранее национальная студенческая конференция, посвященная 180-летию Абая, прошла в Астане.