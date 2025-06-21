Подведены итоги международного конкурса «Абай оқулары»
Завершился XXVI республиканский творческий конкурс «Абай оқулары» среди учащихся 8–11 классов. В этом году конкурс приобрел международный статус и посвящен 180-летию великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.
Конкурс проводился пяти номинациям. В первом этапе приняли участие более 1300 школьников, лишь 112 из них прошли финал, включая 39 сельских школьников. Также 20 международных участников из Алтайского края, Узбекистана, Монголии, Китая и Туркменистана.
По итогам конкурса 65 школьников стали призерами:
- 15 участников награждены дипломами I степени и золотыми медалями;
- 20 участников — дипломами II степени;
- 30 участников — дипломами III степени.
Дополнительно 20 школьникам вручены почётные грамоты. Все участники получили сертификаты.
Среди международных участников также определены победители, которым вручены специальные призы:
- Буркитбаев Саят — Узбекистан
- Байдовлетова Айнур — Туркменистан
- Айдос Нурмаганбет — Монголия
- Усенбаева Арайлым — Узбекистан.
Кроме того, Айберикулы Алмаз из Мангистауской области стал обладателем специального приза журнала «Абай».
Ранее национальная студенческая конференция, посвященная 180-летию Абая, прошла в Астане.