РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Подведены итоги международного конкурса «Абай оқулары»

    Завершился XXVI республиканский творческий конкурс «Абай оқулары» среди учащихся 8–11 классов. В этом году конкурс приобрел международный статус и посвящен 180-летию великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    Подведены итоги международного конкурса «Абай оқулары»
    Фото: Министерство просвещения

    Конкурс проводился пяти номинациям. В первом этапе приняли участие более 1300 школьников, лишь 112 из них прошли финал, включая 39 сельских школьников. Также 20 международных участников из Алтайского края, Узбекистана, Монголии, Китая и Туркменистана.

    По итогам конкурса 65 школьников стали призерами: 

    • 15 участников награждены дипломами I степени и золотыми медалями;
    • 20 участников — дипломами II степени;
    • 30 участников — дипломами III степени.

    Дополнительно 20 школьникам вручены почётные грамоты. Все участники получили сертификаты.

    Среди международных участников также определены победители, которым вручены специальные призы:

    1. Буркитбаев Саят — Узбекистан
    2. Байдовлетова Айнур — Туркменистан
    3. Айдос Нурмаганбет — Монголия
    4. Усенбаева Арайлым — Узбекистан.

    Кроме того, Айберикулы Алмаз из Мангистауской области стал обладателем специального приза журнала «Абай».

    Ранее национальная студенческая конференция, посвященная 180-летию Абая, прошла в Астане.

    Теги:
    Минпросвещения РК Конкурс Абай школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают