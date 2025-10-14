Подвалы, мусор и антисанитария: на что жалуются костанайцы

Жалоб стало больше

За девять месяцев 2025 года в управление санитарно-эпидемиологического контроля Костаная поступило 484 обращения. Из них 231 — от жителей города и 253 — от организаций. Для сравнения, за тот же период прошлого года зарегистрировали 479 обращений. Почти 40% жалоб (183 обращения) касались нарушений санитарных норм и правил.

В топе — ЖКХ и антисанитария в квартирах

Наибольшее количество обращений связано с проблемами в сфере ЖКХ — 34,4% от общего числа. В основном жалуются на ненадлежащее содержание чердаков, подвалов и коммуникаций — 57,1% (36 обращений), захламлённые контейнерные площадки и дворовые территории — 24% (15 обращений), антисанитарное состояние квартир — 4,8% (3 обращения) и содержание и разведение домашних животных в частных домах (лошади, собаки, КРС и МРС) — 9,5% (6 обращений).

Растут жалобы на состояние инженерно-коммуникационных сетей в подвалах многоквартирных домов.

— В ряде случаев подвальные помещения находятся в частной собственности, что препятствует обслуживанию сетей. Из-за этого не устраняются аварии и заторы, появляются сырость, неприятные запахи и грызуны. Так, только по дому № 143 на пр. Аль-Фараби в 2025 году поступило 6 обращений. Также фиксируются жалобы на бездействие коммунальных предприятий — по адресам ул. Кравцова, 5/1, ул. Уральская, 4, ул. Мауленова, 33/7, — рассказали в ведомстве.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены 2 предприятия на сумму 943 680 тенге. Жители квартир жалуются на частые заторы в канализационных колодцах и затопления подвалов, особенно в новых домах.

Отдельная проблема — неправильное размещение контейнерных площадок. Во многих новых микрорайонах и у магазинов они устанавливаются слишком близко к домам и детским площадкам, нарушая санитарные нормы. В 2025 году зарегистрировано 5 таких обращений (33,3%). Решения по переносу контейнеров принимаются комиссионно с участием жителей и местных исполнительных органов.

— Поступают жалобы на соседей, создающих антисанитарные условия в квартирах, это 3 случая за год. Проверки в таких случаях невозможны, так как законодательство не предусматривает требований к содержанию частных квартир. Подобные обращения перенаправляются в акимат и управление полиции по компетенции, — рассказали в управлении.

Кроме того, жалуются костанайцы и на содержание животных в черте города (лошади, свиньи, овцы, собаки). Обращения такого характера направляют в Отдел жилищных отношений акимата и городскую территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля.

Напомним, из-за жалоб родителей на антисанитарию в одной из алматинских школ, был наказан директор учебного заведения.